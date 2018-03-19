Путин рассказал о приоритетах нового президентского срока

СЕГОДНЯ 16:04 2018-03-19T16:05:02+03:00

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что во время своего очередного президентского срока рассчитывает уделить первоочередное внимание вопросам внутренней политики страны. Такое заявление он сделал во время встречи с сопредседателями предвыборного штаба.

"Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что проблемы именно этих сфер деятельности заботят россиян больше всего, о чем свидетельствуют, в частности, сведения, полученные сопредседателями штаба Путина во время общения с избирателями.

Кроме того, по словам главы государства, внимание стоит обратить и на вопросы обеспечения обороноспособности страны и безопасности ее граждан.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по итогам подсчета почти всех голосов избирателей на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года, Путин одержал победу с поддержкой более, чем 76% россиян.