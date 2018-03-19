Путин рассказал о приоритетах нового президентского срока
Глава РФ Владимир Путин заявил, что во время своего очередного президентского срока рассчитывает уделить первоочередное внимание вопросам внутренней политики страны. Такое заявление он сделал во время встречи с сопредседателями предвыборного штаба.
"Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что проблемы именно этих сфер деятельности заботят россиян больше всего, о чем свидетельствуют, в частности, сведения, полученные сопредседателями штаба Путина во время общения с избирателями.
Кроме того, по словам главы государства, внимание стоит обратить и на вопросы обеспечения обороноспособности страны и безопасности ее граждан.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по итогам подсчета почти всех голосов избирателей на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года, Путин одержал победу с поддержкой более, чем 76% россиян.
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»