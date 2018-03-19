Турция вынудила более 200 тысяч жителей Африна покинуть свои дома

СЕГОДНЯ 18:08 2018-03-19T18:08:38+03:00

В настоящий момент люди не могут найти себе даже временное прибежище Фото: REUTERS

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С начала турецкой военной операции "Оливковая ветвь" более 200 тысяч жителей сирийского Африна были вынуждены покинуть свои дома. Боевые действия сделали из мирных граждан беженцев, которые постоянно нуждаются в гуманитарной помощи.

В настоящий момент они не имеют мест не только для постоянного проживания, но и для временного, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в курдской автономной администрации региона Африн.

Напомним, что 20 января Анкара объявила о начале военной операции на территории Сирии. Целью Вооруженных сил Турции, а также сирийской оппозиции стала борьба с вооруженными формированиями курдов, которых в республике считают террористами.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в это время беспрецедентная гуманитарная акция проходит в пригороде Дамаска, где, благодаря усилиям офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон, проводится эвакуация мирных жителей.