Пока Запад грозит Третьей мировой, русские спасают людей

СЕГОДНЯ 11:45 2018-03-18T13:24:06+03:00

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В конце минувшей недели градус международного противостояния России и западного мира едва не достиг точки кипения. Наши «партнеры» - высокие государственные мужи и дамы, - не стесняя себя дипломатическими выражениями, обрушились на Москву, обвиняя, угрожая, оскорбляя... Россия отвечала сдержанно, ясно давая понять: подобная риторика — это тупик. Но боксерской грушей мы тоже не станем. И на любую выходку будем отвечать симметрично. Это, естественно, касается не только высылки 23 дипломатов, но и ситуации, сложившейся вокруг маленькой точки на карте Сирии — Восточной Гуты. Пригород Дамаска стал поводом для жестких заявлений как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. В США, достав беспроигрышный, но заезженный «козырь» химической угрозы со стороны Асада, пригрозили нанести удары по военной инфраструктуре Сирии. В России ответили, что если при этом будет создана угроза для российских военных, то Москва оставляет за собой право нанести ответный удар по средствам доставки – носителям американских ракет. Военным экспертом быть не надо, чтобы понять, о чем идет речь.

Этому бойцу повезло - всего лишь рассечена бровьФото: Александр КОЦ

Но штаты продолжают играть мышцами. Или на самом деле готовят провокацию с последующими ударами. Об этом в субботу говорил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской: «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет». Поводом, естественно, станет химическая атака, которую спишут на официальный Дамаск. И которая, по словам Рудского, подготовлена американскими инструкторами – диверсионные группы уже заброшены в южную зону деэскалации.

Знакомая ситуация. В сентябре 2013 года я сидел в столице Сирии в ожидании американских ударов. Именно в Восточной Гуте тогда кто-то, якобы, применил газ зарин. И никакого расследования не понадобилось, чтобы обвинить в этом Асада и поставить страну на грань гибели. Тогда избежать этого удалось только усилиями российской дипломатии. Сегодня ставки намного выше.

Военкор КП на бывших позициях террористов нашел диски от старого советского пулемета ДегтяряваФото: Александр КОЦ

Погибший оазис

Вообще-то Гута — это оазис. Здесь сухую палку в землю воткни — вырастет апельсиновое дерево. И будет плодоносить по два раза в год. Восточная Гута — это не только спальные районы Дамаска. Но вполне приличные дачи с полями и огородами, на которых крестьяне выращивали овощи, тем и кормились. Из города сюда ездили отдыхать семьями, справлять праздники, жарить шашлыки... С началом гражданской войны в Сирии все изменилось. Район заняли террористические группировки всех мастей, и он стал главной головной болью Дамаска. С 2013 года боевики начали систематически обстреливать столицу и даже делали попытки расширить свой ареал. Поэтому Гута (площадью с российский Иваново) была полностью блокирована правительственными войсками.

Мы едем по разрушенным улицам деревень в только что освобожденный город Хаммурия. За семь лет от обстрелов террористов здесь не осталось ни одного целого здания. Кто мог — сбежал. Кто остался — влачил жалкое существование под властью исламистов. От былого благополучия остались лишь плодородные земли, «засеянные» военным железом.

За семь лет от обстрелов террористов здесь не осталось ни одного целого зданияФото: Александр КОЦ

- Для боевиков и их покровителей на Западе это был удобный плацдарм для наступления на Дамаск, - рассказывают нам сирийские офицеры, угощая популярным здесь чаем мате. - Это был серьезный инструмент для давления на власть. Естественно, такое соседство нам всегда было не по душе. Почти семь лет они окапывались и укреплялись. Здесь практически каждый дом — это мощная огневая точка.

Между домами в деревнях прорыты траншеи, в городках — широкая разветвленная сеть тоннелей. Штурмовать в лоб у обескровленной за годы войны сирийской армии просто не было сил. Террористов попытались «успокоить», внеся этот район в одну из четырех зон деэскалации. Однако они слишком часто нарушали условия примирения, чтобы это терпеть. Дамаск объявил антитеррористическую операцию. А российский центр примирения враждующих сторон развернул беспрецедентную гуманитарную операцию, цель которой — спасти мирное население, оставшееся в заложниках у террористов.

- Здесь у них был завод по производству боеприпасов. Самодельные ракеты, мины из газовых баллонов, фугасы для терактов в городе, - ведут «экскурсию» сирийские военные.

Гуманитарная пауза, которая делается ежедневно для того, чтобы мирные жители могли выйти с территории боевиков только что закончилась. И воздух наполнился грохотом всех калибров. Перемирие не соблюдают террористы Джебхат ан-Нусры и остальные действующие здесь группировки боевиков. В звуки стрелкового боя вплетаются разрывы артиллерийских снарядов.

- А здесь находился пункт управления Нусры, - показывают разрушенное здание бойцы, не обращая внимания на канонаду.

По полу разбросаны противогазы американского и израильского производства. Средства защиты от химического поражения и... деревянные автоматы.

- Это они обучали детей военному делу, - поясняют бойцы. - А в здании напротив находилась лаборатория, в которой изготавливались отравляющие вещества. Для себя у них средства защиты были, но не для простых граждан.

Бывший военный лагерь для детей радикальной группировкиФото: Александр КОЦ

Международные организации к этому факту интереса не проявляют. Хотя доказательств того, что химическое оружие могло производиться на территории террористов предостаточно. Звуки боя усиливаются, и военные советуют нам приехать утром, когда из занятых боевиками районов начинают выходить мирные люди. И обе стороны придерживаются режима тишины. На самом деле — это заслуга офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Только благодаря работе профессиональных переговорщиков хотя бы на несколько часов в районах гуманитарных коридоров прекращается огонь. Благодаря этим же переговорщикам удалось договориться о выводе части боевиков — в сторону Идлиба. Чтобы минимизировать потери правительственных сил во время наступления. Оставшиеся пытаются хитрить, дескать, они - «умеренная оппозиция». И эту уловку с радостью подхватывают на Западе, обвиняя и Москву, и Дамаск в нарушении режима прекращения огня.

Беженцы

С раннего утра безмолвный поток беженцев темной рекой течет по разбитым улицам Хаммурии. Для того, чтобы добраться сюда пешком у людей уходит по полтора-два часа. С собой — сумки, чемоданы, баулы и дети. Сотни, тысячи маленьких детей, которые даже не вздрагивают от звуков далеких разрывов.

- Они не хотят выпускать людей, - говорит пожилой мужчина. - Кому-то угрожают расправой, кого-то запугивают — вас там расстреляют и посадят в тюрьму. Но мы же знаем, что это не так.

По пути военные расставили чаны с водой, чтобы беженцы могли утолить жажду и продолжить свой путь.

С раннего утра безмолвный поток беженцев темной рекой течет по разбитым улицам ХаммурииФото: Александр КОЦ

- Ситуация, в которой мы находились до сегодняшнего дня просто ужасна, - едва не плачет женщина с пожилым отцом. - Ни сна, ни еды, ни чистой воды. Жили в подвалах, террористы не давали нам выходить. Нам не доходила никакая помощь, боевики всех мастей: Джебхат ан-Нусры, Фейлак Ар-Рахман и Джейш аль-Ислам забирали все и продавали нам по ужасным ценам.

Килограмм риса — около 11 долларов, сахар — 25, хлебные лепешки — 20, литр дизельного топлива — 10.

- Мне было немного лучше, чем остальным, - признается Исмаил из Сакбы. За ним семенит жена с двумя чумазыми малютками. Обуви на них нет, идут в носках. - У меня был свой генератор и я мог хоть немного зарабатывать. Боевики постоянно оказывали давление на нас. В предыдущие годы террористы то открывали, то закрывали безопасные выходы, чтобы создавался дефицит продовольствия и поднимали цены. Еды не было, еду только сейчас эти собаки начали вытаскивать со складов, когда мы начали выходить. Предлагали сахар и рис. Печенье и масло, которые были давно привезены Красным полумесяцем, они стали просто выбрасывать на дорогу. Как будто это нас остановит.

Такая же ситуация была и в Алеппо, когда после освобождения города на складах боевиков обнаружили тонны продовольствия и медикаментов с просроченными сроками. До простых людей международная помощь просто не доходила.

- Они нас чуть не уморили голодом, - говорит девушка с тремя детишками. - Сегодня на завтрак на всю семью у нас были две лепешки.

До простых людей международная помощь просто не доходилаФото: Александр КОЦ

Коллега пытается угостить мальчишек конфетами, но те шарахаются от него, прижимаясь к маме: «Мы боимся!» Она что-то говорит им по-арабски, и они с опаской принимают угощения, медленно разворачивают неведомое до сих пор лакомство и, осторожно положив на язык, вдруг расплываются в улыбках. Эти дети родились в войне и были лишены простых человеческих радостей. Да и детства в целом. На российских военных из ЦПВС они смотрят с восхищением, как на инопланетян. Для них — это люди с далекой планеты, прилетевшие вытащить их из многолетнего ада. Хотя другой жизни они просто не знают.

...На выходе из коридора у разбитой стены лежит пожилая женщина, накрытая одеялом. Сердце не выдержало тяжелой дороги. Рядом на носилках стонет раненый мужчин — снайперы боевиков периодически простреливают коридор. В карету скорой помощи загружают обоих.

Эти дети родились в войне и были лишены простых человеческих радостейФото: Александр КОЦ

А в 100 метрах трогательная встреча. Сирийский боец не может сдержать слез, держа на руках кроху-племянницу. Она только что вышла вместе с супругой его брата. Они не виделись четыре года. Малышка плачет, не понимая, что самое страшное уже позади.

В этот день на правительственную территорию вышли более 27 тысяч человек. Беженцев рассаживают по автобусам и везут в развернутый россиянами лагерь, которые наши военные снабдили самым необходимым.

- По просьбе представительства ООН из резервов Минобороны РФ жителям Восточной Гуты передано 4100 комплектов постельного белья, подушек и одеял, - сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. - Доставлено более 427 тонн продовольствия, полевые кухни для приготовления горячей пищи населению Восточной Гуты, а также бутилированная вода. Самолетами российской военно-транспортной авиации переброшено дополнительно еще 3000 комплектов постельного белья, а также десятки тонн продовольствия для жителей Восточной Гуты.

И это ровно то, чего я не видел во время операции по штурму Мосула, где десятки тысяч беженцев были предоставлены сами себе. А восстановление Ракки, в отличие от Алеппо, не началось даже в стадии планирования. Российская операция в Сирии показала не только высокотехнологичность и мобильность нашей армии, во многом благодаря которой правительственным силам Сирии удалось одержать знаковые победы. Но и понимание того, что гуманитарная составляющая этой войны не менее важна. И этого понимания сегодня очень не хватает нашим западным партнерам, готовым ради главной своей цели — свержения режима Асада — поставить мир на грань масштабного конфликта, последствия которого будут катастрофичными.

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