2018-03-18T13:24:06+03:00
Политика

Пока Запад грозит Третьей мировой, русские спасают людей

Военкор «Комсомолки» провел несколько дней в пригороде Дамаска, где Россия развернула беспрецедентную гуманитарную операцию [видео]
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Дети восточной ГутыДети восточной ГутыФото: Александр КОЦ
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В конце минувшей недели градус международного противостояния России и западного мира едва не достиг точки кипения. Наши «партнеры» - высокие государственные мужи и дамы, - не стесняя себя дипломатическими выражениями, обрушились на Москву, обвиняя, угрожая, оскорбляя... Россия отвечала сдержанно, ясно давая понять: подобная риторика — это тупик. Но боксерской грушей мы тоже не станем. И на любую выходку будем отвечать симметрично. Это, естественно, касается не только высылки 23 дипломатов, но и ситуации, сложившейся вокруг маленькой точки на карте Сирии — Восточной Гуты. Пригород Дамаска стал поводом для жестких заявлений как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. В США, достав беспроигрышный, но заезженный «козырь» химической угрозы со стороны Асада, пригрозили нанести удары по военной инфраструктуре Сирии. В России ответили, что если при этом будет создана угроза для российских военных, то Москва оставляет за собой право нанести ответный удар по средствам доставки – носителям американских ракет. Военным экспертом быть не надо, чтобы понять, о чем идет речь.

Этому бойцу повезло - всего лишь рассечена бровь Фото: Александр КОЦ

Этому бойцу повезло - всего лишь рассечена бровьФото: Александр КОЦ

Но штаты продолжают играть мышцами. Или на самом деле готовят провокацию с последующими ударами. Об этом в субботу говорил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской: «Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет». Поводом, естественно, станет химическая атака, которую спишут на официальный Дамаск. И которая, по словам Рудского, подготовлена американскими инструкторами – диверсионные группы уже заброшены в южную зону деэскалации.

Знакомая ситуация. В сентябре 2013 года я сидел в столице Сирии в ожидании американских ударов. Именно в Восточной Гуте тогда кто-то, якобы, применил газ зарин. И никакого расследования не понадобилось, чтобы обвинить в этом Асада и поставить страну на грань гибели. Тогда избежать этого удалось только усилиями российской дипломатии. Сегодня ставки намного выше.

Военкор КП на бывших позициях террористов нашел диски от старого советского пулемета Дегтярява Фото: Александр КОЦ

Военкор КП на бывших позициях террористов нашел диски от старого советского пулемета ДегтяряваФото: Александр КОЦ

Погибший оазис

Вообще-то Гута — это оазис. Здесь сухую палку в землю воткни — вырастет апельсиновое дерево. И будет плодоносить по два раза в год. Восточная Гута — это не только спальные районы Дамаска. Но вполне приличные дачи с полями и огородами, на которых крестьяне выращивали овощи, тем и кормились. Из города сюда ездили отдыхать семьями, справлять праздники, жарить шашлыки... С началом гражданской войны в Сирии все изменилось. Район заняли террористические группировки всех мастей, и он стал главной головной болью Дамаска. С 2013 года боевики начали систематически обстреливать столицу и даже делали попытки расширить свой ареал. Поэтому Гута (площадью с российский Иваново) была полностью блокирована правительственными войсками.

Мы едем по разрушенным улицам деревень в только что освобожденный город Хаммурия. За семь лет от обстрелов террористов здесь не осталось ни одного целого здания. Кто мог — сбежал. Кто остался — влачил жалкое существование под властью исламистов. От былого благополучия остались лишь плодородные земли, «засеянные» военным железом.

За семь лет от обстрелов террористов здесь не осталось ни одного целого здания Фото: Александр КОЦ

За семь лет от обстрелов террористов здесь не осталось ни одного целого зданияФото: Александр КОЦ

- Для боевиков и их покровителей на Западе это был удобный плацдарм для наступления на Дамаск, - рассказывают нам сирийские офицеры, угощая популярным здесь чаем мате. - Это был серьезный инструмент для давления на власть. Естественно, такое соседство нам всегда было не по душе. Почти семь лет они окапывались и укреплялись. Здесь практически каждый дом — это мощная огневая точка.

Между домами в деревнях прорыты траншеи, в городках — широкая разветвленная сеть тоннелей. Штурмовать в лоб у обескровленной за годы войны сирийской армии просто не было сил. Террористов попытались «успокоить», внеся этот район в одну из четырех зон деэскалации. Однако они слишком часто нарушали условия примирения, чтобы это терпеть. Дамаск объявил антитеррористическую операцию. А российский центр примирения враждующих сторон развернул беспрецедентную гуманитарную операцию, цель которой — спасти мирное население, оставшееся в заложниках у террористов.

- Здесь у них был завод по производству боеприпасов. Самодельные ракеты, мины из газовых баллонов, фугасы для терактов в городе, - ведут «экскурсию» сирийские военные.

Гуманитарная пауза, которая делается ежедневно для того, чтобы мирные жители могли выйти с территории боевиков только что закончилась. И воздух наполнился грохотом всех калибров. Перемирие не соблюдают террористы Джебхат ан-Нусры и остальные действующие здесь группировки боевиков. В звуки стрелкового боя вплетаются разрывы артиллерийских снарядов.

- А здесь находился пункт управления Нусры, - показывают разрушенное здание бойцы, не обращая внимания на канонаду.

По полу разбросаны противогазы американского и израильского производства. Средства защиты от химического поражения и... деревянные автоматы.

- Это они обучали детей военному делу, - поясняют бойцы. - А в здании напротив находилась лаборатория, в которой изготавливались отравляющие вещества. Для себя у них средства защиты были, но не для простых граждан.

Бывший военный лагерь для детей радикальной группировки Фото: Александр КОЦ

Бывший военный лагерь для детей радикальной группировкиФото: Александр КОЦ

Международные организации к этому факту интереса не проявляют. Хотя доказательств того, что химическое оружие могло производиться на территории террористов предостаточно. Звуки боя усиливаются, и военные советуют нам приехать утром, когда из занятых боевиками районов начинают выходить мирные люди. И обе стороны придерживаются режима тишины. На самом деле — это заслуга офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Только благодаря работе профессиональных переговорщиков хотя бы на несколько часов в районах гуманитарных коридоров прекращается огонь. Благодаря этим же переговорщикам удалось договориться о выводе части боевиков — в сторону Идлиба. Чтобы минимизировать потери правительственных сил во время наступления. Оставшиеся пытаются хитрить, дескать, они - «умеренная оппозиция». И эту уловку с радостью подхватывают на Западе, обвиняя и Москву, и Дамаск в нарушении режима прекращения огня.

Беженцы

С раннего утра безмолвный поток беженцев темной рекой течет по разбитым улицам Хаммурии. Для того, чтобы добраться сюда пешком у людей уходит по полтора-два часа. С собой — сумки, чемоданы, баулы и дети. Сотни, тысячи маленьких детей, которые даже не вздрагивают от звуков далеких разрывов.

- Они не хотят выпускать людей, - говорит пожилой мужчина. - Кому-то угрожают расправой, кого-то запугивают — вас там расстреляют и посадят в тюрьму. Но мы же знаем, что это не так.

По пути военные расставили чаны с водой, чтобы беженцы могли утолить жажду и продолжить свой путь.

С раннего утра безмолвный поток беженцев темной рекой течет по разбитым улицам Хаммурии Фото: Александр КОЦ

С раннего утра безмолвный поток беженцев темной рекой течет по разбитым улицам ХаммурииФото: Александр КОЦ

- Ситуация, в которой мы находились до сегодняшнего дня просто ужасна, - едва не плачет женщина с пожилым отцом. - Ни сна, ни еды, ни чистой воды. Жили в подвалах, террористы не давали нам выходить. Нам не доходила никакая помощь, боевики всех мастей: Джебхат ан-Нусры, Фейлак Ар-Рахман и Джейш аль-Ислам забирали все и продавали нам по ужасным ценам.

Килограмм риса — около 11 долларов, сахар — 25, хлебные лепешки — 20, литр дизельного топлива — 10.

- Мне было немного лучше, чем остальным, - признается Исмаил из Сакбы. За ним семенит жена с двумя чумазыми малютками. Обуви на них нет, идут в носках. - У меня был свой генератор и я мог хоть немного зарабатывать. Боевики постоянно оказывали давление на нас. В предыдущие годы террористы то открывали, то закрывали безопасные выходы, чтобы создавался дефицит продовольствия и поднимали цены. Еды не было, еду только сейчас эти собаки начали вытаскивать со складов, когда мы начали выходить. Предлагали сахар и рис. Печенье и масло, которые были давно привезены Красным полумесяцем, они стали просто выбрасывать на дорогу. Как будто это нас остановит.

Такая же ситуация была и в Алеппо, когда после освобождения города на складах боевиков обнаружили тонны продовольствия и медикаментов с просроченными сроками. До простых людей международная помощь просто не доходила.

- Они нас чуть не уморили голодом, - говорит девушка с тремя детишками. - Сегодня на завтрак на всю семью у нас были две лепешки.

До простых людей международная помощь просто не доходила Фото: Александр КОЦ

До простых людей международная помощь просто не доходилаФото: Александр КОЦ

Коллега пытается угостить мальчишек конфетами, но те шарахаются от него, прижимаясь к маме: «Мы боимся!» Она что-то говорит им по-арабски, и они с опаской принимают угощения, медленно разворачивают неведомое до сих пор лакомство и, осторожно положив на язык, вдруг расплываются в улыбках. Эти дети родились в войне и были лишены простых человеческих радостей. Да и детства в целом. На российских военных из ЦПВС они смотрят с восхищением, как на инопланетян. Для них — это люди с далекой планеты, прилетевшие вытащить их из многолетнего ада. Хотя другой жизни они просто не знают.

...На выходе из коридора у разбитой стены лежит пожилая женщина, накрытая одеялом. Сердце не выдержало тяжелой дороги. Рядом на носилках стонет раненый мужчин — снайперы боевиков периодически простреливают коридор. В карету скорой помощи загружают обоих.

Эти дети родились в войне и были лишены простых человеческих радостей Фото: Александр КОЦ

Эти дети родились в войне и были лишены простых человеческих радостейФото: Александр КОЦ

А в 100 метрах трогательная встреча. Сирийский боец не может сдержать слез, держа на руках кроху-племянницу. Она только что вышла вместе с супругой его брата. Они не виделись четыре года. Малышка плачет, не понимая, что самое страшное уже позади.

В этот день на правительственную территорию вышли более 27 тысяч человек. Беженцев рассаживают по автобусам и везут в развернутый россиянами лагерь, которые наши военные снабдили самым необходимым.

- По просьбе представительства ООН из резервов Минобороны РФ жителям Восточной Гуты передано 4100 комплектов постельного белья, подушек и одеял, - сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. - Доставлено более 427 тонн продовольствия, полевые кухни для приготовления горячей пищи населению Восточной Гуты, а также бутилированная вода. Самолетами российской военно-транспортной авиации переброшено дополнительно еще 3000 комплектов постельного белья, а также десятки тонн продовольствия для жителей Восточной Гуты.

И это ровно то, чего я не видел во время операции по штурму Мосула, где десятки тысяч беженцев были предоставлены сами себе. А восстановление Ракки, в отличие от Алеппо, не началось даже в стадии планирования. Российская операция в Сирии показала не только высокотехнологичность и мобильность нашей армии, во многом благодаря которой правительственным силам Сирии удалось одержать знаковые победы. Но и понимание того, что гуманитарная составляющая этой войны не менее важна. И этого понимания сегодня очень не хватает нашим западным партнерам, готовым ради главной своей цели — свержения режима Асада — поставить мир на грань масштабного конфликта, последствия которого будут катастрофичными.

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Гуманитарная операция в Восточной Гуте.В пригороде Дамаска правительственные силы теснят террористов. А по специальным коридорам из захваченных боевиками городков выходят мирные жителиАлександр КОЦ

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