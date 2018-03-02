В ходе операции "Оливковая ветвь" погиб 41 турецкий военнослужащий
С момента начала военной операции "Оливковая ветвь", направленной против вооруженных группировок курдов, которые проживают в сирийском Африне, был убит 41 турецкий военнослужащий. Такие данные привел министр обороны республики Нуреттин Каникли.
По его словам, погибшими в результате операции также числятся 116 солдат Свободной армии Сирии, которая является союзником Анкары. Между тем, сторона противников, согласно данным Генерального штаба Турции, потеряла 2 295 человек. Все они были нейтрализованы, что может означать как смерть, так и попадание в плен.
Как сообщает агентство Anadolu, за время военной операции туркам удалось захватить 615 кв. км сирийской территории, а также взять под свой контроль 28 стратегически важные точек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что трое турецких военнослужащих погибли в Африне в начале февраля после того, как курды нанесли удар по их танку. Тогда же Генштаб республики сообщил, что всего в ходе операции было убито 13 бойцов, и еще 57 ранено.