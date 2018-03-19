Сотрудник ГИБДД погиб в результате аварии в Подмосковье
В Подмосковье в результате серьезной аварии погиб сотрудник ГИБДД, Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД России по области.
"В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Травмы полученные в результате ДТП привели к гибели правоохранителя. Уточняется, что инцидент произошел в нерабочее время, и мужчина находился за рулем личного автомобиля.
Подмосковная полиция проводит по факту случившегося служебную проверку.
Ране сайт kp.ru сообщал о том, в конце февраля в американском штате Алабама погиб один сотрудник местных правоохранительных органов. Джастин Билл получил смертельное ранение в ходе перестрелки с мужчиной, подозреваемым в убийстве своей бывшей супруги.