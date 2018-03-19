Сотрудник ГИБДД погиб в результате аварии в Подмосковье

СЕГОДНЯ 18:28 2018-03-19T18:28:23+03:00

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В Подмосковье в результате серьезной аварии погиб сотрудник ГИБДД, Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД России по области.

"В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Травмы полученные в результате ДТП привели к гибели правоохранителя. Уточняется, что инцидент произошел в нерабочее время, и мужчина находился за рулем личного автомобиля.

Подмосковная полиция проводит по факту случившегося служебную проверку.

Ране сайт kp.ru сообщал о том, в конце февраля в американском штате Алабама погиб один сотрудник местных правоохранительных органов. Джастин Билл получил смертельное ранение в ходе перестрелки с мужчиной, подозреваемым в убийстве своей бывшей супруги.