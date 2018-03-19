Путин указал Макрону на несостоятельность британских обвинений по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 18:56 2018-03-19T18:56:07+03:00

Российский и французский лидеры затронули в телефонном разговоре инцидент в британском Солсбери

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Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с французским президентом Эммануэлем указал коллеге на тот факт, что в деле об отралвнеии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не никаких доказательств причастности России. Что ставит Великобританию и ряд поддерживающих ее агрессивную политику в отношении России стран — в не совсем удобное положение.

«С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.

В релизе приводится, что Россия готова сотрудничать с Британией в вопросе выявления истинных виновников отравления шпиона ГРУ в Солсбери на всех уровнях.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил 19 марта Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах главы государства, отметив важность российско-французских отношений.

В начале марта экс-резидент ГРУСрегей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в британском городке Солсбери с признаками отравления газом. Лондон бездоказательно увидел в произошедшем «руку Москвы». Москва отрицает свою причастность к инциденту, считая выпад Британии - чудовищной провокацией.