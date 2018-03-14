"Дело Скрипаля": Совбез ООН экстренно собрался из-за покушения на шпиона

14 Март 23:35 2018-03-15T00:01:10+03:00

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В штаб-квартире ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Великобритании и связанное с отравлением работавшего на английскую разведку россиянина Сергея Скрипаля в английском Солсбери 4 марта.

Постпред США при ООН Никки Хейли связала использование нервно-паралитических веществ, примененных при отравлении Скрипаля, с использованием химического оружия в Сирии. Она попыталась напугать мир тем, что применение химоружия возможно теперь где угодно, включая любую страну-члена ООН. Меры, которые намерен предпринять Вашингтон для защиты своих сограждан и союзников, Хейли не стала озвучивать.

Представитель Франции поддержал британскую позицию, заявив, что Париж полностью доверяет расследованию, проводимому Скотланд-Ярдом. Он сделал особый акцент на то, что примененное вещество является запрещенным. Из чего можно было бы сделать вывод , что ликвидация кого угодно была бы легитимной, при условии применения разрешенных химических соединений.

Постпред Экваториальной Гвинеи был краток и политкорректен. При чем до такой степени, что не удивил собравшихся пожеланиями скорейшего выздоровления Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

Глава миссии Казахстана при ООН Кайрат Умаров выступил четко и безапелляционно, сказав, что любые обвинения должны быть доказательно подтверждены. Он призвал не делать скоропалительных выводов. Китайцы выступили в том же русле.

Постпред нашей страны Василий Небензя подтвердил, что Лондон потребовал проведения закрытых консультаций, но Москва настаивала на открытом формате. Британцы от такового отказались. Безответственные заявления Лондона, по словам Небензи, противоречат международному праву.

«Почему этот вопрос Лондон «тащит» в Совбез, а не задействует для его решения соответствующие, профильные международные организации? Британцы просто боятся профессионального разговора на эту тему… Россия считает абсолютной неприемлемыми голословные обвинения британского премьера Терезы Мэй о якобы имевшей место причастности России к отравлению Скрипаля. На языке ультиматумов мы не разговариваем, и с собой на таком языке не позволим говорить. Власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь. Мы требуем предъявления доказательств. Пока ничего мы не видим».

Небезня напомнил, что Россия уничтожила все свое химическое оружие, чего пока не сделали США. Более того, Запад, включая Великобританию, продолжает интенсивные исследования отравляющих веществ.

«Идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Теперь для вынесения приговора достаточно подозрений… Скрипаль не представлял опасности для России, но прекрасно подходил на роль жертвы, которая была нужна для черного пиара в отношении нашей страны. Россия непричастна к этому инциденту. Мы готовы к расследованию, нам скрывать нечего», - заявил Небензя.

После окончания заседания Небензя еще раз подтвердил позицию России в общении с журналистами:

- Это тема не для Совета Безопасности, это тема для ОЗХО, для расследования. Есть соответствующие статьи Конвенции по запрещению химического оружия, там все прописано, мы это предлагаем. Но, по-моему, нас не слышат. Мы готовы к совместному расследованию. Другое дело, что никто не собирается это расследование нам обеспечивать. Потому что виновные, как вы видели сегодня из выступлений нескольких делегаций, были назначены заранее.

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