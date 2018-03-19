2018-03-19T17:27:00+03:00
Политика

Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава Пятой республики позвонил президенту России, чтобы поздравить его лично
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Эммануэль Макрон надеется на улучшение отношений между Россией и ФранциейЭммануэль Макрон надеется на улучшение отношений между Россией и ФранциейФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы лично поздравить своего российского коллегу с переизбранием на новый срок.

В телефонном разговоре французский лидер назвал выбор россиян демократическим и заявил, что с надеждой смотрит на будущее двустороннее сотрудничество России и Франции, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики обратился к России и её народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в коммюнике пресс-службы французского президента.

Кроме того, руководитель Пятой республики призвал Россию к конструктивному диалогу с Францией и со всей Европой по самым актуальным и наболевшим вопросам в мировой внешней политике.

18 марта по всей России и за ее пределами прошли выборы президента страны. На высший пост претендовало восемь кандидатов. Среди которых и действующий глава государства Владимир Путин. После подсчета практически всех бюллетеней, Владимир Путин сохраняет за собой пост президента, лидируя с 76,68% голосов.

Главу российского государства с победой уже поздравили его соперники по президентской гонке. А также лидеры различных мировых держав, ФРГ, КНР, Казахстана и многих других.

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