Россияне смогут покупать деревянные дома по льготным кредитам

СЕГОДНЯ 19:07 2018-03-19T19:07:00+03:00

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Кредитная ставка по кредитам на покупку деревянных домов уменьшится в 2018 году на 5%. Глава правительства утвердил постановление о субсидировании таких займов. Об этом 19 марта сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«У нас есть неплохая программа льготного автокредитования – принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение», - сказал Медведев.

По его словам, многие семьи хотели бы жить в домах из экологически чистых материалов, но такая недвижимость стоит серьезных денег.

По словам вице-премьера Александра Хлопонина, на реализацию постановления в бюджет заложили 197 млн рублей, что позволит россиянам купить около 2500 домов по ставке 10% против действующих 15%. Однако сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей, а минимальный оборот продающего дом предприятия - быть меньше 200 млн рублей.

Если в 2018 году программа увенчается успехом, то Минпромторг предложит развить ее на 2019-2021 годы.