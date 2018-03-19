Германия отклонила требование Климкина о санкциях против Шредера

СЕГОДНЯ 19:14 2018-03-19T19:14:02+03:00

Ангела Меркель не захотела "даже думать об этом"

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии никто не будет вводить какие-либо санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Герхарда Шредера. Таким образом, бундес-канцлерин отреагировала на требование нынешних властей Украины к ФРГ наказать Шредера за то, что он якобы лоббирует интересы России при строительстве газопровода «Северный поток-2».

"Правительство ФРГ, в том числе и канцлер, не видит никакого повода обдумывать подобные предложения", - заявил на брифинге представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Как сообщал ранее сайт kp.ru,19 марта глава МИД Украины Павел Климкин в разговоре с немецкими журналистами предложил ввести санкции против бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда шредера из-за его работы на посту главы наблюдательного совета компании "Роснефть" и лоббирования строительства газопровода "Северный поток-2".

Данное заявление украинского политика вполне объяснимо: ни для кого не секрет, что в Киеве категорически против строительства этого газопровода, который должен стать альтернативой украинской "трубе".