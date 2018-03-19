2018-03-19T19:14:02+03:00
В мире

Германия отклонила требование Климкина о санкциях против Шредера

Ангела Меркель не захотела "даже думать об этом"
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
На Украине из Шредера сделали "лоббиста" интересов РоссииНа Украине из Шредера сделали "лоббиста" интересов РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии никто не будет вводить какие-либо санкции в отношении бывшего руководителя страны, 73-летнего Герхарда Шредера. Таким образом, бундес-канцлерин отреагировала на требование нынешних властей Украины к ФРГ наказать Шредера за то, что он якобы лоббирует интересы России при строительстве газопровода «Северный поток-2».

"Правительство ФРГ, в том числе и канцлер, не видит никакого повода обдумывать подобные предложения", - заявил на брифинге представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Как сообщал ранее сайт kp.ru,19 марта глава МИД Украины Павел Климкин в разговоре с немецкими журналистами предложил ввести санкции против бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда шредера из-за его работы на посту главы наблюдательного совета компании "Роснефть" и лоббирования строительства газопровода "Северный поток-2".

Данное заявление украинского политика вполне объяснимо: ни для кого не секрет, что в Киеве категорически против строительства этого газопровода, который должен стать альтернативой украинской "трубе".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В МАК назвали причину крушения самолета Ан-2 в Балашихе
Президент Болгарии поздравил Путина с переизбранием
Эрдоган пригрозил нанести внезапный удар по иракским курдам
Россияне смогут покупать деревянные дома по льготным кредитам
Британская полиция не обнаружила связь между отравлением Скрипаля и смертью соратника Березовского
ПАСЕ испытывает финансовые трудности из-за отказа РФ платить взносы
Путин указал Макрону на несостоятельность британских обвинений по делу Скрипаля
Вертолеты коалиции во главе с США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии
Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений на выборах-2018
В ООН обеспокоились нарушениями свободы слова на Украине
Курс доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
Сотрудник ГИБДД погиб в результате аварии в Подмосковье
Турция вынудила более 200 тысяч жителей Африна покинуть свои дома
Авиакомпания AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта
Астрономы рассказали, когда в Москве наступит весна
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с делом Скрипаля
Более 400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
Британский Совет нацбезопасности рассмотрит новые шаги в отношении РФ
Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах
Ученые доказали пользу лишнего веса
Вернувшийся домой после 5 лет скитаний кот умилил пользователей Сети
Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
Великобритания и ЕС согласовали переходный период после Brexit