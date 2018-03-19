Климкин предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера
Евросоюз должен ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за то, что он во всем мире поддерживает проекты с участием России. Так заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild.
«Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты (президента России Владимира) Путина за рубежом. Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, каким образом Европейский Союз может действовать в этой ситуации», - сказал глава украинского МИД.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, примерно за неделю до президентских выборов в России Герхард Шредер, занимавший должность федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 годы, сказал, что не собирается менять свое отношение к российскому лидеру из-за того, что соотечественники критикуют его за это. Он отметил, что его отношение к Владимиру Путину основано на личной дружбе и «меньше всего связано с политикой».
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