Климкин предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

СЕГОДНЯ 06:35 2018-03-19T06:47:50+03:00

Министр иностранных дел Украины заявил об этом в интервью немецким СМИ

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Евросоюз должен ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за то, что он во всем мире поддерживает проекты с участием России. Так заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild.

«Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты (президента России Владимира) Путина за рубежом. Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, каким образом Европейский Союз может действовать в этой ситуации», - сказал глава украинского МИД.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, примерно за неделю до президентских выборов в России Герхард Шредер, занимавший должность федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 годы, сказал, что не собирается менять свое отношение к российскому лидеру из-за того, что соотечественники критикуют его за это. Он отметил, что его отношение к Владимиру Путину основано на личной дружбе и «меньше всего связано с политикой».

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