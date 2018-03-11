2018-03-11T19:54:52+03:00
В мире

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер не отказался от дружбы с Путиным, несмотря на критику на родине

Политик отметил, что не собирается менять своей отношение к российскому лидеру
Денис СУХОВ
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Бывший канцлер ФРГ Герхард ШредерБывший канцлер ФРГ Герхард ШредерФото: REUTERS
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не собирается отказываться от дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.

В интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашева «Путин», экс-глава немецкого правительства вспомнил, что впервые встретился с Путиным в 2000 году. С тех пор Шредер не видит причин пересматривать дружеские отношения с главой российского государства.

«Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема», - подчеркнул Шредер.

Напомним, Герхард Шредер занимал должность федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.

Ранее Владимир Путин признался в интервью для фильма Кондрашева, что умеет прощать, но некоторые вещи, такие как предательство, прощать нельзя. Российский президент отметил, что среди его друзей нет тех, кто способен на предательство.

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