В США женщина погибла под колесами беспилотного такси

СЕГОДНЯ 20:27 2018-03-19T20:32:17+03:00

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Беспилотный автомобиль компании Uber стал виновником смертельной аварии в США. Будучи в автономном состоянии, такси сбило женщину, которая от полученных травм скончалась.

Уточняется, что инцидент произошел в американском городе Темпе штата Аризона поздно вечером в воскресенье или рано утром в понедельник. В местных правоохранительных органах пока не смогли установить точное время случившегося, а также все обстоятельства, передает агентство Reuters.

Между тем, по некоторым данным, сервис такси Uber уже приостановил деятельность своей программы самоуправляемых автомобилей на всей территории Соединенных Штатов.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, по состоянию на сентябрь 2016 года Uber был второй в мире компанией, запустившей беспилотные такси. Несколько лет назад первые такие автомобили начали свою работу в американском Питтсбурге штата Пенсильвания.