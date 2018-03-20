2018-03-20T08:48:58+03:00
В мире

В Пекине призвали увеличить торговый оборот между Россией и Китаем до $100 млрд

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян уверен, что двустороннее сотрудничество в бизнес-сфере все еще сохраняет большой неиспользованный потенциал
Денис СУХОВ
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Премьер Госсовета КНР Ли КэцянПремьер Госсовета КНР Ли КэцянФото: REUTERS
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Россия и Китай могут увеличить двусторонний торговый оборот как минимум до 100 млрд долларов. Об этом заявил глава Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на пресс-сконференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

«Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд. Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд», - отметил Ли Кэцян.

Он также отметил, что российско-китайская торговля переживала в последние годы спад из-за ситуации на мировом рынке сырья.

«Однако это снижение было наверстано по итогам прошлого года: рост нашей торговли в годовом выражении составил более 20%», - добавил премьер.

Глава Госсовета КНР напомнил, что Россия и Китай являются друг для друга крупнейшими государствами-соседями. Стабильное развитие стратегического партнерства и сотрудничества между Пекином и Москвой будет выгодно обеим сторонам и всему миру, подчеркнул Ли Кэцян.

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