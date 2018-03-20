2018-03-20T10:28:58+03:00
Экономика

В Госдуме предложили запретить россиянам расплачиваться криптовалютами

Внесенный на рассмотрение депутатов документ объявляет цифровые финансовые активы незаконным средством платежа
Алексей КАРЕЛИН
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Парламентарии предлагают узаконить смарт-контракты и криптовалютыПарламентарии предлагают узаконить смарт-контракты и криптовалютыФото: REUTERS
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Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». В тексте документа цифровые финансовые активы названы незаконным средством платежа.

«Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», - говорится в документе.

При этом законопроект разрешает обменивать токены на рубли или иностранную валюту, но только через оператора цифровых активов. Такими могут быть лишь юридические лица: финансовые и торговые организации.

В законопроекте конкретизированы распространенные термины рынка криптовалют, на законодательном уровне вводится новый тип договора – смарт-контракт, токены и криптовалюту определяет как имущество.

Как пишут авторы законопроекта, его принятие должно создать правовые условия для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

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