Цукерберг потерял более 6 млрд долларов из-за скандала с Cambridge Analytica

СЕГОДНЯ 10:47 2018-03-20T10:47:26+03:00

Стоимость акций Facebook снизилась почти на 7%

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Американский бизнесмен, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял больше 6 млрд долларов из-за снижения курса акций социальной сети. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Причина снижения стоимости акций почти на 7% стало появление информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно собрала личные сведения 50 млн пользователей Facebook.

Отмечается, что Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более 403 млн акций компании социальной сети. После снижения стоимости их объем превышает 68 млрд долларов.

Агентство Bloomberg оценивает состояние Цукерберга в 70,4 млрд долларов, занимая пятое место в списке самых богатых людей мира.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на бывших сотрудников Cambridge Analytica о незаконном сборе данных.