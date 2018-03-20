2018-03-20T11:20:41+03:00
Здоровье

Минздрав: заболеваемость ВИЧ достигла максимума за десятилетие

Ведомство связывает рост с активным тестированием россиян на вирус иммунодефицита
Алексей КАРЕЛИН
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В 2018 году на лекарства для ВИЧ-инфицированных государство заложило в бюджет 21,6 млрд рублейВ 2018 году на лекарства для ВИЧ-инфицированных государство заложило в бюджет 21,6 млрд рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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За последние 10 лет в России заболеваемость ВИЧ выросла в 1,5 раза и достигла максимума в 2017 году – больше 88600 новых зараженных. В 2010 году показатель равнялся 57,2 тысячам. В Минздраве рост связывают с тем, что больше россиян стали делать тесты на ВИЧ.

По данным Роспотребнадзора, число ВИЧ-инфицированных России меньше 1 млн граждан, или менее 1%. В случае превышения этого порога речь будет идти об эпидемии.

Самая тяжелая ситуация, по данным Росстата, в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Москве и Подмосковье, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан. Там проживают 52,2% ВИЧ-инфицированных.

В 2018 году на лекарства для ВИЧ-инфицированных государство заложило в бюджет 21,6 млрд рублей, что на 20% прошлогодней суммы. Пока что бесплатное лечение получают меньше 40% пациентов с ВИЧ, пишут «Известия».

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