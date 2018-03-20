Пропавший четыре года назад малайзийский Boeing якобы нашли на Google Maps

СЕГОДНЯ 11:54 2018-03-20T11:54:57+03:00

В Малайзии прокомментировали сведения об обнаружении на снимках обломков пропавшего Boeing

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Австралийский специалист по расследованию катастроф Питер Макмэхон заявил, что нашел обломки пропавшего четыре года назад малайзийского Boeing на картах Google Maps. Фрагменты самолета обнаружены примерно в 16 км к югу от сейшельского острова Раунд, который не входил в поисковую зону. По его словам, на фотографиях видно, что на корпусе есть отверстия от пуль, пишет издание The Sun.

При этом власти Малайзии назвали безосновательными такие заявления об обнаружении обломков самолета.

«Управление признало статью (заявления Макмэхона) безосновательной, так что не нужно вводить людей в заблуждение», — заявил министр транспорта страны, передает местная газета New Straits Times.

Напомним, 6 января правительство Малайзии объявило о принятом решении возобновить поиски самолета Boeing 777-200, направлявшегося 8 марта 2014 года рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет пропал с экранов радаров, некоторые обломки были найдена на побережьях островов в Индийском океане.