2018-03-20T11:55:09+03:00
В мире

Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с визитом в США

В рамках двухнедельной поездки Мухаммед бен Салман посетит семь американских городов, встретится с президентом Дональдом Трампом, высокопоставленными государственными деятелями и представителями бизнеса
Денис СУХОВ
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СалманНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СалманФото: REUTERS
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в США с официальным визитом, который продлится около двух недель.

За время своего пребывания в США принц посетит семь городов, высокопоставленными государственными деятелями и представителями бизнеса. Встреча бен Салмана с американским лдром Дональдом Трампом состоится 20 марта.

«Он (принц) проведет встречи по политическим и экономическим вопросам, а также по темам, связанным с развитием Саудовской Аравии, в свете исключительных двусторонних отношений между нашими странами», - заявил глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр.

Одной из главных тем переговоров по международной повестке станет противодействие иранскому влиянию на Ближнем Востоке, а также присутствие России в Сирии.

Ожидается, что после США наследный принц отправится в Великобританию, а заем в Египет.

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