В США кремировали останки известного преступника Чарльза Мэнсона

СЕГОДНЯ 12:26 2018-03-20T12:26:56+03:00

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В Калифорнии кремировали останки известного преступника Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре 2017 года. Созданная им секта совершила 1969 году ряд громких убийств, отличавшихся чрезвычайной жестокостью.

По данным телеканала KGET-TV, церемония состоялась в похоронном зале города Портевиль. На ней присутствовали до 25 человек из числа знакомых и родственников Мэнсона, включая его внука Джейсона Фримена. Последний получил тело преступника по решению суда.

Происходящее снимали на камеру для документального фильма о Мэнсоне. Прах преступника был развеян в неизвестном месте.

В 1969 году члены созданной Мэнсоном секты «семья» совершили по его указанию ряд резонансных и кровавых убийств. Среди их жертв — жена режиссера Романа Полански актриса Шерон Тейт и четверо ее знакомых.

Судебный процесс над Мэнсоном начался в 1979. Благодаря показаниям некоторых членов секты, он был приговорен к пожизненному сроку заключения. Он скончался 19 ноября 2017 года в возрасте 84 лет.