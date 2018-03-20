2018-03-20T14:53:00+03:00
Политика

Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах

В своем поздравительном письме Жан-Клод Юнкер отметил важность продолжения диалога между Москвой и Брюсселем по всем ключевым вопросам мировой политики
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Жан-Клод Юнкер направил Владимиру Путины поздравительное письмоЖан-Клод Юнкер направил Владимиру Путины поздравительное письмоФото: REUTERS
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил президента России Владимира Путина с победой на прошедших накануне президентских выборах в стране. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Жан-Клод Юнкер только что написал письмо Владимиру Путину, поздравив его с победой на президентских выборах", - сказал Схинас.

В своем поздравительном письме глава Еврокомиссии отметил важность продолжения диалога между Москвой и Брюсселем по всем ключевым вопросам мировой политики.

18 марта в России прошли президентские выборы на которых с подавляющим отрывом от своих соперников победил действующий глава государства Владимир Путин.

Российского лидера уже поздравили главы ведущих мировых держав, среди которых руководитель Китая Си Цзинпинь, президент Чехии Милош Земан, канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции Эммануэль Макрон, Индии Норендра Моди, и многие другие.

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