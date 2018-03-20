2018-03-20T16:09:27+03:00
Происшествия

В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу

По предварительным данным, есть пострадавшие
Алексей КАРЕЛИН
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Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию о стрельбе в МэрилендеОфис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию о стрельбе в МэрилендеФото: REUTERS
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В средней школе Грейт-Миллс в Мэриленде (США) устроили стрельбу. По предварительным данным, есть раненые. Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию об инциденте в Twitter и попросил родителей не приводить своих детей на занятия. Подробности происшествия, число пострадавших выясняются.

Подобные трагедии случаются в США с удивительной частотой. В начале марта сайт kp.ru рассказывал о стрельбе в средней школы в Бирмингеме штата Алабама. Тогда погиб один человек и двое получили ранения. Перед этим 19-летний Джеймс Эрик Дэвис устроил стрельбу в Мичиганском университете в городе Маунт-Плезант. Студент убил своих родителей.

В середине февраля страну поразил случай в Паркленде штата Флорида. 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек в школе. Накануне его исключили из школы в связи с неоднократными нарушениями дисциплины.

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