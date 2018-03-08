2018-03-08T03:00:26+03:00
В мире

Стрельба в школе в США: один человек убит, трое пострадали

Очередной инцидент с огнестрельным оружием произошел в городе Бирмингем, штат Алабама
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшегоПолиция выясняет обстоятельства произошедшегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате стрельбы на территории средней школы в американском городе Бирмингем (штат Алабама) погиб один человек, двое получили ранения. По данным агентства Associated Press, убита 17-летняя девушка.

Как сообщает местный портал Al.com со ссылкой на городскую полицию, один из пострадавших учеников находится в критическом состоянии.

Занятия в школе прерваны, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Здание учебного заведения оцеплено стражами порядка.

Ранее сайт kp.ru сообщал о кровавой трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля 19-летний бывший ученик Николас Круз расстрелял 17 человек.

Позже, 2 марта, его ровесник Джеймс Эрик Дэвис устроил стрельбу на территории Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант. Студент-афроамериканец убил собственных родителей, больше никто не пострадал.

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