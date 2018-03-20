2018-03-20T17:24:57+03:00
Происшествия

В Японии задержали контрабандисток с золотом на 27 млн рублей

Девушки вшили драгоценные слитки в потайные карманы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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У контрабандисток изъяли слитки золота на общую сумму 27 миллионов рублей.У контрабандисток изъяли слитки золота на общую сумму 27 миллионов рублей.Фото: YouTube
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В Японии задержали трех контрабандисток, которые пытались провезти с собой несколько килограммов золота. Женщины прилетели в аэропорт Хакодатэ из Тайваня, спрятав в нижнем белье золотые пластины.

У всех трех женщин в бюстгальтерах были вшиты скрытые карманы, куда те поместили полусферы из драгоценного металла диаметром 11 сантиметров и весом около 1,75 килограмма каждая.

При задержании женщины признали свою вину. Они рассказал, что нелегально перевозить золото их уговорил мужчина, с которым девушки познакомились через общего друга. У контрабандисток изъяли слитки золота на общую сумму 27 миллионов рублей (50 миллионов йен), пишет «Ридус».

Отметим, что в последние годы в Японии растет контрабанда золота. Это связано с тем, что в 2014 году увеличили налог, который взимается при ввозе в страну этого драгоценного металла на сумму более 110 тысяч рублей (200 тысяч йен).

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