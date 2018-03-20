Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи

СЕГОДНЯ 19:29 2018-03-20T19:29:18+03:00

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Во вторник, 20 марта, в Букингемском дворце прошло церемония чествования выдающихся граждан Великобритании. В числе других в рыцари Британской империи приняли знаменитого барабанщика группы Beatles Ринго Старра. Как сообщил 77-летний музыкант в своем Twitter, церемонию провел принц Уильям.

"На самом деле, это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно", — рассказал Старр.

Отвечая на вопрос о том, стоить ли теперь называть его сэром Ринго, как предусматривает его статус, музыкант ответил, что еще не определился с этим.

Напомним,

Напомним, в октябре 1965 года вся музыкальная группа Beatles в полном составе была пожалована в кавалеры ордена Британской империи. В рыцарское достоинство первым из "ливерпульской четверки" был возведен Пол Маккартни. Это произошло 21 год назад.