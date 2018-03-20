2018-03-20T19:39:47+03:00
Экономика

Греф ожидает в 2018 году новых рекордов на рынке ипотеки

По словам главы Сбербанка, по мере снижения ставки ЦБ будет падать ставка по ипотеке
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф ожидает рекордного объема выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 году.

"По мере снижения ставки ЦБ будет падать ставка по ипотеке. Мы видим, что есть большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году мы ждем новых рекордов", — сказал Греф.

Он отметил, что в 2017 году многое было сделано для развития ипотеки.

"На фоне резкого снижения ставок, в частности, в третьем квартале, мы видели очень большой спрос на ипотечные кредиты. Портфель (Сбербанка) достиг 3 трлн рублей. Если говорить о темпах, то в прошлом году темп увеличился в два раза", — добавил руководитель кредитной организации, передает "Интерфакс".

Напомним, в январе 2018 года на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым Греф уже прогнозировал, что текущий год установит новый рекорд по спросу на жилье и ипотеку.

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