2018-03-21T08:27:43+03:00
В мире

Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году

В оборонном ведомстве еврейского государства раскрыли некоторые детали атаки на объект в провинции Дейр-эз-Зор
Денис СУХОВ
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Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 годуИзраильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 годуФото: EAST NEWS
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Израильские военные рассекретили подробности операции по уничтожению строящегося сирийского ядерного реактора в 2007 году. Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства еврейского государства.

Отмечается, что Моссад подтвердил существование сирийского реактора в марте 2007 года, получив фотографии объекта, располагавшегося в провинции Дейр-эз-Зор.

Первоначально израильское руководство предлагало уничтожить реактор американскому президенту Джорджу Бушу, однако тот оказался. Тогда было принято решение атаковать объект самостоятельно.

«Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», - говорится в заявлении военных.

Израильские самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Турции и сбросил на реактор 17 тонн бомб.

«Разведка посчитала, что уничтоженный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям, было решено засекретить информацию о налете», - утверждают в Армии обороны Израиля.

Подчеркивается, что спустя несколько лет после атаки Дейр-эз-Зор захватили боевики «Исламского государства» (запрещена в РФ).

«Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки», - добавили военные.

Напомним, западные СМИ неоднократно описывали операцию по уничтожению реактора в Дейр-эз-Зоре, также она упоминается в мемуарах Джорджа Буша. Однако в самом Израиле до последнего времени тема была закрыта.

Любопытна и реакция официального Дамаска на инцидент: сначала сирийские власти полностью отрицали факт налета. Позже они все-таки обвинили Израиль в нарушении воздушного пространства страны и уничтожении «старого военного объекта», который якобы давно не использовался.

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