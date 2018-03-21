2018-03-21T11:03:32+03:00
Происшествия

На Филиппинах в овраг упал автобус с туристами

19 человек погибли на месте, более 20 госпитализированы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный МиндороИнцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный МиндороФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

На Филиппинах автобус, переполненный туристами, попал в аварию. Транспортное средство сорвалось с дороги в овраг. Автобус пролетел 20 метров, а при ударе об землю еще несколько раз перевернулся.

Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный Миндоро. Все пассажиры ехали на праздничную молитву в честь Рождества. В результате происшествия 19 человек от полученных травм скончались на месте, в том числе, погиб и водитель, еще 25 пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в местную больницу.

Точные причины аварии не называются. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза, передает сайт телеканала «Звезда».

Первыми на помощь пострадавшим подоспели проезжающие мимо водители. Они вызвали спасателей и медиков, а также помогли раненым выбраться из автобуса. Сейчас за жизни пострадавших борются врачи, передает сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава Cambridge Analytica отстранен от должности из-за скандала с персональными данными пользователей Facebook
В Кабуле прогремел мощный взрыв, 26 человек погибло
Между Россией и Болоньей появятся прямые авиарейсы
В России создали альтернативное топливо на спирту
Совет Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека на Украине
Археологи обнаружили в Китае ликер возрастом 2 тысячи лет
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Москве умер легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов
ФСБ разработала систему особых мер безопасности для ЧМ-2018
В Японии Лаврову на день рождения подарили торт в виде футбольного мяча
В сирийской Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор
Госдума встретила победу Путина на выборах аплодисментами
Лавров заявил, что Британия сознательно подрывает отношения с Россией
ЦБ ввел временную администрацию в «ОФК Банк»
Лавров прокомментировал ситуацию с размещением американской ПРО в Японии
Мединский поддержал идею создать Центр документального кино
Кудрин: запуск реформы госуправления является главной задачей нового правительства
В Госдуме отклонили законопроект о приравнивании сожительства к браку
Норвежские военные обеспокоены «агрессивным поведением» России
Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио
В США умер миллиардер Питер Петерсон
СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США
Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления
ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica
Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году