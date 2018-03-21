На Филиппинах в овраг упал автобус с туристами

СЕГОДНЯ 11:03 2018-03-21T11:03:32+03:00

Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный Миндоро Фото: Twitter.com

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На Филиппинах автобус, переполненный туристами, попал в аварию. Транспортное средство сорвалось с дороги в овраг. Автобус пролетел 20 метров, а при ударе об землю еще несколько раз перевернулся.

Инцидент произошел в 09:30 по местному времени в провинции Западный Миндоро. Все пассажиры ехали на праздничную молитву в честь Рождества. В результате происшествия 19 человек от полученных травм скончались на месте, в том числе, погиб и водитель, еще 25 пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в местную больницу.

Точные причины аварии не называются. По предварительным данным, у автобуса могли отказать тормоза, передает сайт телеканала «Звезда».

Первыми на помощь пострадавшим подоспели проезжающие мимо водители. Они вызвали спасателей и медиков, а также помогли раненым выбраться из автобуса. Сейчас за жизни пострадавших борются врачи, передает сайт «Свободная пресса».