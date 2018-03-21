В Японии Лаврову на день рождения подарили торт в виде футбольного мяча

СЕГОДНЯ 11:11 2018-03-21T11:11:59+03:00

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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили торт в виде футбольного мяча. Свой день рождения глава МИД отмечает в Японии, где находится с рабочим визитом.

Как рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в честь праздника министр иностранных дел Японии Таро Коно в честь праздника вручил Лаврову необычный торт.

«Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В ответ российский министр вручил японскому коллеге официальный мяч чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

21 марта министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполняется 68 лет.