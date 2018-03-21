Совет Федерации подготовит "Белую книгу" нарушений прав человека на Украине

СЕГОДНЯ 11:41 2018-03-21T11:41:52+03:00

В верхней палате российского парламента возмутились тем, что россиянам в незалежной не дали проголосовать на выборах президента РФ

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Совет Федерации намерен подготовить "Белую книгу" в которой будут зафиксированы многочисленные факты нарушений прав человека на Украине. Этим займется профильный комитет верхней палаты российского парламента по международным делам. Решение было принято в среду, 21 марта, на пленарном заседании.

"Давайте поручим комитету по международным делам составить "Белую книгу" о нарушениях прав человека, представителей СМИ на Украине и затем обратимся с этими фактами во все международные структуры", — обратилась к коллегам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Поводом для создания документа стало крайнее возмущение сенаторов решением нынешних киевских властей не допускать на избирательные участки российских диппредставительств россиян, пожелавших проголосовать 18 марта на выборах президента своей страны.

Как отметила Валентина Матвиенко, в Киеве нарушили "все мыслимые и немыслимые запреты, нормы международного права". Создание "Белой книги" дополнительно покажет и расскажет миру о тех бесчинствах, которые происходят на территории сопредельного государства.

18 марта в России и за ее пределами прошли выборы президента России. На которых победил действующий глава государства Владимир Путин.

На Украине россияне не имели возможности проголосовать ввиду того, что МИД страны своим решением ввел запрет в этот день проходить на территорию российского посольства в Киеве и генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. Таким образом, проголосовать смогли только дипломатические работники.