В Кабуле прогремел мощный взрыв, 26 человек погибло

СЕГОДНЯ 11:58 2018-03-21T11:58:58+03:00

Террорист-смертник подорвал себя во время празднования в афганской столице прихода весны

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В столице Афганистана Кабуле торжества по случаю праздника наступления весны нового года — Навруза были омрачены терактом. Рядом с Кабульским университетом прогремел мощный взрыв.

Позже выяснилось, что взрывное устройство привел террорист-смертник. В результате теракта погибло 26 мирных жителей. Десятки ранено. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на помощника представителя МВД Афганистана Нусру Рахими.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Уточняется вид взрывного устройства и чем оно было начинено. Все раненые доставлены в местные клиники с травмами различной степени тяжести. За их жизнь борются медики.

К настоящему моменту ответственность за взрыв не взяла ни одна их действующих террористических группировок.