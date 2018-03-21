2018-03-21T14:14:45+03:00
Общество

Следователи попросили перевести отца полковника Захарченко под домашний арест

В настоящее время обвиняемый в растрате содержится под стражей
Дарья ИВАШКИНА
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Виктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАССВиктор Захарченко. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В среду, 21 марта, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения Виктору Захарченко, который в настоящее время находится под стражей. Так, следователи попросили перевести обвиняемого в растрате в особо крупном размере под домашний арест.

«Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест», - сообщила адвокат Екатерина Кляйман ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отец полковника МВД Дмитрия Захарченко проходит обвиняемым по делу о растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА). По данным следствия, Виктор Захарченко был фиктивно трудоустроен в кредитную организацию и успел получить там зарплату в четыре миллиона рублей. Стоит отметить, что в качестве соучастников по этому делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка - Владимир Корьевкин и Сергей Гриб.

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