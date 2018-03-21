Испанские власти отстранили от должностей 260 каталонских политиков

СЕГОДНЯ 15:09 2018-03-21T15:09:14+03:00

Как стало известно, столько человек уволили с момента введения в Каталонии прямого управления из Мадрида

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Вице-премьер испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария, отвечая на вопрос лидера центристской партии «Граждане» Альберта Риверы в конгрессе депутатов, заявила, что за 120 дней с момента введения прямого правления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек.

Так, последним из отстраненных политиков стал секретарь распространения информации и помощи гражданам женералитета Антони Молонс. По словам испанского вице-премьера, на прошлой неделе в его доме и на рабочем месте проводились обыски в связи с расследованием незаконного выделения бюджетных средств на проведение рекламной кампании накануне референдума о независимости, передает EFE.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 октября прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным. После этого премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества и ввел прямое правление Мадрида.