Названы самые высокооплачиваемые футболисты России

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-21T18:09:22+03:00

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Самым высокооплачиваемым футболистом в России оказался полузащитник Леандро Паредес, годовой доход которого составляет 5 млн евро. В Италии у игрока из петербургского «Зенита» зарплата была в восемь раз меньше.

На втором месте – защитник «Локомотива» хорват Ведран Чорлука с его 4,5 млн евро, на третьем – защитник «Зенита» серб Бранислав Иванович с доходом в 4,1 млн евро.

Самым богатым россиянином-футболистом является Артем Дзюба. Со своими 3,6 млн евро он занял шестое место в топ-10 футболистов российской футбольной премьер-лиге. Дзюба уступил португальцу из «Локомотива» Мануалу Фернандешу и полузащитнику «Спартака» Куинси Промесу из Нидерландов, у каждого по 3,8 млн евро. Скандально известный нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин получает 3,3 млн евро и занимает восьмую строчку топа.

Рейтинг составил Sports.ru. В доход включили как гарантированный гонорар, так и подписной бонус, поделенный на количество лет в контракте. Данные интернет-издание получило от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов.