2018-03-21T19:32:29+03:00
Происшествия

Процесс по делу о крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги

При этом для судебного разбирательства решили использовать английский язык
Дарья ИВАШКИНА
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Пассажирский Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года на востоке УкраиныПассажирский Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года на востоке УкраиныФото: RUSSIAN LOOK
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В среду, 21 марта, министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус представил в национальный парламент документы, в которых, в частности, говорится о том, что дело о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине будет рассматриваться окружным судом Гааги.

Также там утверждается, что для судебного разбирательства будет использоваться английский язык, а допрос предполагаемых виновников авиакатастрофы может осуществляться посредством видеоконференций.

Стоит отметить, что ранее Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием ЧП с малайзийским Boeing, приняла решение, что суд будет проходить в Нидерландах, однако тогда не уточнялось, где именно планируется организовать процесс.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пассажирский Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. Трагедия случилась, когда воздушное судно выполняло рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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