Витас устроил пальбу холостыми патронами у своего дома в Барвихе

СЕГОДНЯ 00:03 2018-03-22T00:03:32+03:00

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В подмосковной Барвихе рядом со своим загородным домом устроиль стрельбу из пистолета Виталий Грачев, известный как поп-исполнитель Витас. Эту информацию, без объявления имени стрелявшего, подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в подмосковном главке.

Как передает РИА Новости со ссылкой на свои источники, речь идет именно о Витасе. Певцу пришлось давать разъяснения своего поведения в отделе полиции. Стрельбу Грачев вел из охолощенного пистолета.

Напомним, в 2013 году сайт kp.ru расказывал, как Витас наехал на велосипедистку у входа в ВВЦ и попытался скрыться с места происшествия. Когда у него не вышло, он вышел из машины, оскорблял, угрожал и даже применял силу к тем, кто пытался его остановить. Очевидцы сняли происшествие на видео. Оданко уголовное дело на певца завели за нападение на полицейского.