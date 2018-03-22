США выделит Украине $250 млн на противостояние российскому влиянию

СЕГОДНЯ 05:38 2018-03-22T05:38:47+03:00

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Украина в 2018 году может получить от США 250 миллионов долларов на "противостояние российскому влиянию". Такое предложение содержит проект бюджета Соединённых Штатов на этот финансовый год, подготовленный Конгрессом.

В документе говорится, что деньги будут направлены на работу фонда по противостоянию российскому влиянию, программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО. При этом часть этих средств Конгресс планирует направить на "программы по укреплению демократии в России".

Также американские законодатели продлевают запрет на оказание финансовой помощи РФ, сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом" и накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Россией, передает РИА Новости.

Проект бюджета должен быть одобрен до конца пятницы. В противном случае, правительству опять придется приостановить работу из-за отсутвия финансирования.