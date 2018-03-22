Савченко рассказала, что Тимошенко общалась с Захарченко

СЕГОДНЯ 09:30 2018-03-22T09:32:27+03:00

По словам депутата, встреча прошла незадолго до начала военного конфликта в Донбассе

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. По ее словам, незадолго до начала конфликта в Донбассе политик хотела получить поддержку местных жителей, но у нее это не вышло.

Напомним, позже Тимошенко осудила Савченко, когда та встретилась с Захарченко уже после начала военных действий.

"Поэтому все это лицемерие, которым вся это "Батькивщина" прикрывается, поражает меня до глубины души", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии "неопровержимых доказательств" того, что Савченко планировала теракт. После этого депутаты предложили лишить Савченко звания Героя Украины и депутатской неприкосновенности, а также принудительно проверить ее психическое состояние.

В четверг, 22 марта, Рада может позволить следствию начать уголовное преследование депутата.