Цукерберг пообещал не допустить новых утечек данных пользователей Facebook

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-22T09:50:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Основатель и глава американской компании Facebook Марк Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек персональных данных пользователей одноименной социальной сети.

Таким образом он прокомментировал скандал вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которая сумела собрать персональную информацию более 50 млн пользователей соцсети для изучения их политических предпочтений. Особую пикантность истории придает тот факт, что в 2016 году аналитики сотрудничали с избирательным штабом тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.

«Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло. На нас лежит основная ответственность защищать данные пользователей, и если мы не справляемся с этим, то не заслуживаем того, чтобы работать для людей. Теперь наша обязанность - сделать все возможное, чтобы это не повторилось», - заявил Цукерберг в интервью телеканалу CNN.

В рамках этих задач глава Facebook анонсировал ряд мер, в том числе полную ревизию всех приложений, которые имели доступ к данным социальной сети. Пользователи , чья личная информация когда-либо запрашивалась какими-либо компаниями, будут оповещены.

«Мы проведем полный аудит каждого приложения, с помощью которого велась вызывающая подозрение работа», - подчеркнул Цукерберг.

Он также выразил готовность разъяснить сложившуюся ситуацию в Конгрессе США, направив туда осведомленного сотрудника или выступив при необходимости лично.

Как сообщал сайт «КП», скандал вокруг Cambridge Analytica дорого обошелся Facebook — за два дня акции компании обрушились на 7%.

Кроме того, некоторые американские сенаторы уже призвали провести слушания в Конгрессе с участием Цукерберга. Расследованием скандала также занялись генеральные прокуроры нескольких штатов.