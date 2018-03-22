В России к аттракционам повысят требования безопасности

СЕГОДНЯ 11:42 2018-03-22T11:42:32+03:00

Сегодня в России аттракционы изготовлены и спроектированы неизвестно кем и могут представлять опасность Фото: KP.RU-Красноярск

Устройства будут проходить техосмотр каждый год и получать сертификат

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Американские горки, карусели, картинги и прочие новые аттракционы будут проходить сертификацию и ежегодный техосмотр. Тем, что пройдут проверку, выдадут спецмаркировку в виде эмблемы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Требования изложены в техрегламенте, который вступит в силу 18 апреля.

Новый порядок допуска к эксплуатации аттракционов будет действовать в странах ЕАЭС: России, Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии. Контроль за этим отводится Росстандарту.

На аттракционах, где есть ограничения по росту или весу, должны быть установлены ростомер и весы, на входе – табличка с ограничениями и правилами пользования устройством. Карусели обяжут иметь мягкую зону на случай падения ребенка, запретят изготавливать аттракционы из материалов с чрезвычайно токсичными продуктами горения, пишут «Известия».

По мнению и.о. директора Всероссийского НИИ стандартизации материалов и технологий Константина Леонидо, сегодня в России аттракционы делает непонятно кто непонятно из чего, поэтому их безопасность под вопросом. От нового техрегламента, по словам эксперта, эффект проявится через 5-10 лет.