Пилот запустил заглохший двигатель биплана у самой земли

СЕГОДНЯ 13:02 2018-03-22T13:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский пилот Чад Барбер запустил заглохший двигатель биплана за несколько секунд до падения. Видео счастливого случая летчик опубликовал в интернете.

Барбер выполнял фигуры высшего пилотажа над городом Корал-Спрингс штата Флорида. Пилот делал «петлю Нестерова» и «бочку», когда пропеллер его самолета Pitts Plane перестал крутиться. Самолет начал падать, Барбер направил его к дороге, чтобы посадить.

Барбер дважды пытался запустить двигатель, когда самолет был уже близок к земле, и пропеллер, наконец, закрутился. Pitts Plane начал набирать высоту, что пилот сопроводил радостными криками.

Позже Барбер признался, что подобное с ним впервые, но большой опыт позволил не растеряться. «Я бы сказал, что многие годы полетов готовили меня к таким ситуациям, но на самом деле ты не можешь подготовиться к неожиданному, на то оно и неожиданное», - сказал пилот DailyMail.