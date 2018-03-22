2018-03-22T13:02:13+03:00
В мире

Пилот запустил заглохший двигатель биплана у самой земли

Летчик выполнял фигуры высшего пилотажа над Флоридой [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Пилот чудом избежал падения. Фото: кадр из видео паденияПилот чудом избежал падения. Фото: кадр из видео падения
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Американский пилот Чад Барбер запустил заглохший двигатель биплана за несколько секунд до падения. Видео счастливого случая летчик опубликовал в интернете.

Барбер выполнял фигуры высшего пилотажа над городом Корал-Спрингс штата Флорида. Пилот делал «петлю Нестерова» и «бочку», когда пропеллер его самолета Pitts Plane перестал крутиться. Самолет начал падать, Барбер направил его к дороге, чтобы посадить.

Барбер дважды пытался запустить двигатель, когда самолет был уже близок к земле, и пропеллер, наконец, закрутился. Pitts Plane начал набирать высоту, что пилот сопроводил радостными криками.

Позже Барбер признался, что подобное с ним впервые, но большой опыт позволил не растеряться. «Я бы сказал, что многие годы полетов готовили меня к таким ситуациям, но на самом деле ты не можешь подготовиться к неожиданному, на то оно и неожиданное», - сказал пилот DailyMail.

Пилот запустил заглохший двигатель за секунды до падения.

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