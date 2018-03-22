В США придумали новый вид смертной казни

СЕГОДНЯ 13:09 2018-03-22T13:09:45+03:00

Чаще всего в США преступникам, приговоренным к казни, вводят смертельную инъекцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Соединенных Штатах Америки изобрели новый вид смертной казни. Палата представителей штата Алабама узаконила казнь при помощи азота. Предполагается, что этот метод можно будет использовать в качестве альтернативы смертельной инъекции, на случай если последнюю по каким-либо причинам нельзя будет ввести.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — отметил местный республиканец Джим Хилл.

Однако в ходе дебатов нашлось и множество противников этой инициативы. Оппоненты поставили под сомнение безболезненность и гуманность данного метода.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — цитирует американского демократа Томаса Джексона сайт «Свободная пресса».

Добавим, что перейти к умерщвлению преступников газом планируют и в других американских штатах. В частности, идею поддержали власти Миссисипи и Оклахомы. При этом в Оклахоме это сделали досрочно — там пока только ждут отмены моратория на смертную казнь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».