2018-03-22T13:09:45+03:00
В мире

В США придумали новый вид смертной казни

Преступников отправят в газовые камеры
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Чаще всего в США преступникам, приговоренным к казни, вводят смертельную инъекциюЧаще всего в США преступникам, приговоренным к казни, вводят смертельную инъекциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Соединенных Штатах Америки изобрели новый вид смертной казни. Палата представителей штата Алабама узаконила казнь при помощи азота. Предполагается, что этот метод можно будет использовать в качестве альтернативы смертельной инъекции, на случай если последнюю по каким-либо причинам нельзя будет ввести.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — отметил местный республиканец Джим Хилл.

Однако в ходе дебатов нашлось и множество противников этой инициативы. Оппоненты поставили под сомнение безболезненность и гуманность данного метода.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — цитирует американского демократа Томаса Джексона сайт «Свободная пресса».

Добавим, что перейти к умерщвлению преступников газом планируют и в других американских штатах. В частности, идею поддержали власти Миссисипи и Оклахомы. При этом в Оклахоме это сделали досрочно — там пока только ждут отмены моратория на смертную казнь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Чехии погибли люди при взрыве на химзаводе
Песков: Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово"
Медведев подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля
YouTube повысит количество рекламы для меломанов
Песков назвал отвратительным сравнение России с фашистской Германией в Британии
СКР установил личности радикалов, напавших на российские учреждения в Киеве
Пилот запустил заглохший двигатель биплана у самой земли
В Минобороны назвали лидеров названий для нового оружия
Президент Мальдивской Республики отменил режим ЧП
В Госдуме сочли «эмоциональным» заявления ряда СМИ об отзыве журналистов
Саркози отверг обвинения в финансировании президентской кампании из Ливии
Молодежь проявила политическую активность
Цукерберг не обнаружил связь между "Агентством интернет-исследований" и Cambridge Analytica
В Токио открыли трехметровый памятник Годзилле
Дворкович допустил повышение подоходного налога
В России к аттракционам повысят требования безопасности
Комитет Верховной Рады поддержал представления о задержании и аресте Савченко
Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ устроить теракты против властей
Правительство начало разработку программ по профилактике подростковой преступности
Турпоток в России достиг рекордного максимума
Дональд Трамп объявит 22 марта о введении торговых пошлин на товары из Китая
Савченко рассказала о сексуальных домогательствах
Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
Тушканчики Московского зоопарка встретили весну одними из первых
Forbes составил рейтинг надежных банков России
Полиция опубликовала запись смертельного ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber
США выделит $8 млн на продвижение прав человека в КНДР