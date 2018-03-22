Песков: Путину постоянно докладывают о ситуации на полигоне "Ядрово"

СЕГОДНЯ 14:01 2018-03-22T14:01:02+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путине постоянно докладывают о ситуации с полигоном в подмосковном Волоколамске. По его словам, изучаются различные варианты решения проблемы.

"Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно президенту докладывается», - сказал Песков журналистам в четверг, 22 марта.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность закрытия полигона "Ядрово" по аналогии с полигоном "Кучино", представитель Кремля заявил:

«Вопрос не то, что на контроле, над вопросом сейчас работают».

Напомним, накануне в Волоколамске Московской области после выброса на свалке «Ядрово» несколько сотен человек обратились в больницу.