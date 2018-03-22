Во Франции проходят больше сотни массовых протестов против реформ правительства

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-22T15:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Во многих городах Франции проходят массовые протесты против социальных и экономических реформ правительства. На улицы вышли авиадиспетчеры, железнодорожники, учителя школ и академий, учащиеся и студенты. Закрыты многие школы, библиотеки. В некоторых местах затруднено движение транспорта, в том числе и метро, отменена часть авиарейсы, поездов.

В Париже сотни учащихся старших классов протестуют против реформы системы образования. Они оделись преимущественно в черно, многие скрыли лица за масками. Участники марша несли плакаты и выкрикивали протестные лозунги.

В один момент школьники начали жечь фаеры, бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция ответила слезоточивым газом. Одному из участников акции разбили лицо. Всего в стране профсоюзы подготовили около 180 мероприятий и митингов, пишет LeFigaro.