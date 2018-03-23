Небо над Критом стало красным из-за африканской пыли

СЕГОДНЯ 03:16 2018-03-23T03:21:41+03:00

Люди не могут выйти на улицу без защитных масок и фильтров [видео, фото]

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Облако пыли, принесенное из Африки, накрыло греческий остров Крит и окрасило небо над ним в красный цвет. Концентрация твердых частиц в воздухе превышает норму в 94 раза.

justphoto4u Африканская пыль накрыла греческий Крит

«Такая концентрация септической пыли в воздухе никогда ранее не фиксировалась на Крите. Предыдущие крупные эпизоды пыли были зарегистрированы в конце февраля 2006 года, когда концентрация превышала норму в 60 раз, и в апреле 2005 года, когда огромное коблако пыли принесло на остров из Сахары», - рассказала директор лаборатории экологических и химических процессов в Критском университете Мария Канакиду.

Видимость на улицах Крита очень плохаяФото: СОЦСЕТИ

По ее словам, ученые проводят анализы состава пыли, чтобы понять, откуда она пришла, и много ли в ней содержится опасных веществ. А жители острова в это время не могут выйти на улицу без защитных масок, фильтров или противогазов, у многих проблемы с дыханием, обостряются респираторные заболевания. Видимость на дорогах очень плохая, пишет издание cretalive.gr.

harryfoud На улицах Крита нельзя находиться без защитной маски

Власти приняли решение закрыть учебные заведения на острове. Известный греческий метеоролог Манолис Ленкас считает, что причиной этого явления стало очень высокое давление, но приток новых масс воздуха уже прекратился, и в пятницу днем ситуация улучшится. Незначительные массы африканской пыли принесло и в Афины.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в октябре прошлого года над столицей Великобритании Лондоном небо также окрасилось в оранжево-красный цвет из-за облака пыли, которую принес с собой из Южной Европы и Африки ураган «Офелия».