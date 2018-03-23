Евросоюз решил отозвать своего посла из России

СЕГОДНЯ 07:13 2018-03-23T07:17:06+03:00

Отдельные страны были против таких мер, поэтому дискуссия по данному вопросу затянулась

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Лидеры стран-членов Европейского союза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Такое решение было принято по итогам пятичасовых вечерних дискуссий.

"Главы государств и правительств после нескольких часов приняли решение отозвать посла в РФ для консультаций в качестве политического знака солидарности с Лондоном. <...> Это символический, но достаточно мощный политический шаг", - передает ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах саммита.

Уточняется, что решение об отзыве посла не было отражено в итоговом документе обсуждения, поскольку технически данное объявление должна сделать глава дипломатии Евросоюза Фредерика Могерини.

Некоторые страны уже рассматривают возможность принятие аналогичных мер в отношении России. Однако были и те, кто выступал против отзыва посла ЕС, в частности, Греция, Кипр, Италия и Словакия.