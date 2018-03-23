Россельхознадзор уничтожил больше 13 тонн запрещенных европейских сыров

СЕГОДНЯ 10:43 2018-03-23T10:43:12+03:00

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Межведомственная рабочая группа Федеральной таможенной службы и Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили больше 13 тонн запрещенных к ввозу в Россию европейских сыров. Товар изъяли из оборота и утилизировали на сортировочной площадке в Подмосковье.

Как сообщает Россельхознадзор, на складе в городе Долгопрудный Московской области нашли сыры, ввезенные из Германии, Финляндии, Голландии, Литвы, Украины, Голландии. Помещение принадлежит ООО «Бадалов». Решение о продукции принято в соответствие с действующим законодательством.

Двумя днями ранее сайт kp.ru сообщал об уничтоженных сотрудниками Россельхознадзора санкционных яблоках. В Иркутске нашли 156 килограммов фруктов, ввезенных из Польши. Сопроводительных документов не оказалось, поэтому отправителя установить не удалось. Яблоки сожгли. 21 марта в Ижевске уничтожили 1150 килограммов груш и 120 килограммов салата «Пекинская капуста», которую так же ввезли незаконно.