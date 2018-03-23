В Австралии выбросились на берег около 150 дельфинов-гринд

СЕГОДНЯ 11:21 2018-03-23T11:30:49+03:00

Из всех обнаруженных черных китов выжить удалось лишь пятнадцати

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На побережье Австралии в заливе Хамелин выбросились около 150 черных дельфинов, известных также как гринды. В настоящий момент живы лишь пятнадцать из них.

Сообщается, что рыбаки обнаружили дельфинов на берегу в пятницу, 23 марта, примерно в 6:00 по местному времени (01:00 мск). Они сразу же предупредили об этом представителей местных властей, которые распорядились закрыть несколько пляжей.

Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег на юго-западе АвстралииФото: REUTERS

Отдыхающих и местных жителей просят держаться подальше от воды, ведь туши животных могут привлечь акул. Утром уже поступала информация о том, что несколько таких хищников видели неподалеку от места инцидента.

Сейчас специалисты и волонтеры пытаются вывести выживших дельфинов-гринд на глубину. Для оценки ситуации на место происшествия также выехали сотрудники бюро по сохранению биоразнообразия, сообщает The Sydney Morning Herald.

Отдыхающих и местных жителей просят держаться подальше от воды, ведь туши животных могут привлечь акулФото: REUTERS

Стоит отметить, что взрослые особи черных дельфинов могут достигать 6,5 метров в длину, а их детеныши уже рождаются двухметровыми. Продолжительность жизни этих млекопитающих составляет в среднем от 30 до 50 лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что феврале прошлого года около 600 дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии.