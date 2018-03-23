В Австралии выбросились на берег около 150 дельфинов-гринд
На побережье Австралии в заливе Хамелин выбросились около 150 черных дельфинов, известных также как гринды. В настоящий момент живы лишь пятнадцать из них.
Сообщается, что рыбаки обнаружили дельфинов на берегу в пятницу, 23 марта, примерно в 6:00 по местному времени (01:00 мск). Они сразу же предупредили об этом представителей местных властей, которые распорядились закрыть несколько пляжей.
Более 150 дельфинов-гринд выбросились на берег на юго-западе АвстралииФото: REUTERS
Отдыхающих и местных жителей просят держаться подальше от воды, ведь туши животных могут привлечь акул. Утром уже поступала информация о том, что несколько таких хищников видели неподалеку от места инцидента.
Сейчас специалисты и волонтеры пытаются вывести выживших дельфинов-гринд на глубину. Для оценки ситуации на место происшествия также выехали сотрудники бюро по сохранению биоразнообразия, сообщает The Sydney Morning Herald.
Отдыхающих и местных жителей просят держаться подальше от воды, ведь туши животных могут привлечь акулФото: REUTERS
Стоит отметить, что взрослые особи черных дельфинов могут достигать 6,5 метров в длину, а их детеныши уже рождаются двухметровыми. Продолжительность жизни этих млекопитающих составляет в среднем от 30 до 50 лет.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что феврале прошлого года около 600 дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии.