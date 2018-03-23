На платежках ЖКХ запретили размещать рекламный спам

СЕГОДНЯ 11:30 2018-03-23T11:30:27+03:00

Исключение сделано для социальной рекламы и необходимой для плательщиков справочной информации

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Государственная дума России приняла со второй попытки закон ограничивающий размещение рекламы на платежных документах по оплате жилищно-комунальных услуг (ЖКХ). Теперь вся рекламная информация коммерческого характера окажется под запретом.

Стоит отметить, что первоначальная версия документа запрещала любую рекламу на платежках. Однако Совет Федерации отправил проект закона на доработку. В результате чего обеими палатами российского парламента была создана специальная комиссия, которая существенно «подчистила» документ, - сообщает "Интерфакс".

Теперь, согласно новой версии проекта закона, который устроил и Госдуму, и Совфед, на платежках ЖКХ возможна только социальная реклама. Также разрешено печатать необходимую для плательщиков справочную информацию.