2018-03-23T12:39:16+03:00
В мире

Fiat Chrysler урегулировала иск родителей погибшего актера Ельчина

Несколько лет назад 27-летнего артиста раздавил его собственный автомобиль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Aaron Vincent Elkaim\ PA Photos\TASSФото: Aaron Vincent Elkaim\ PA Photos\TASS
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Американская автомобилестроительная компания смогла внесудебно урегулировать иск, поданный родителями голливудского актера русского происхождения Антона Ельчина, который погиб в 2016 году, будучи придавленным собственным внедорожником.

Условия конфиденциального соглашения не разглашаются, однако обычно родственники погибших отзывают претензии лишь в случае выплаты ответчиком значительной компенсации. В компании заявили, что удовлетворены таким исходом судебного процесса и принесли родителям Ельчина свои соболезнования, передает журнал The Hollywood Reporter.

Напомним, что 27-летний актер погиб возле своего дома в Лос-Анджелесе в июне 2016 года. Припаркованный внедорожник Jeep Grand Cherokee самостоятельно съехал вниз по склону и прижал молодого человека к кирпичной стене. Именно в таком положении артиста нашли его друзья.

Антон Ельчин на кинофестивале в Торонто. Фото: Aaron Vincent Elkaim\PA Photos\TASS

Антон Ельчин на кинофестивале в Торонто. Фото: Aaron Vincent Elkaim\PA Photos\TASS

В августе того же года родители Ельчина подали на производителя автомобилей в американский суд, заявив, что именно дефекты в конструкции внедорожника привели к трагедии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с июля 2012-го по декабрь 2015-го компания Fiat Сrysler уже отзывала свои машины из-за многочисленных жалоб. Так, водители часто выходили из автомобилей, думая, что выключили двигатель, но он продолжал работать.

За несколько лет до гибели Ельчина кинообозреватель "КП" брал у него интервью. Журналист расспросил голливудского актера о его карьере, роли в "Терминаторе" и русских корнях.

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